Giovanile femminile. Trofeo Befana Rosanero allo Sporting

Due tornei di calcio femminile giovanile sono in programma oggi e domani sui campi sportivi di Badia a Settimo e San Marcellino. Lo Sporting Arno organizza oggi pomeriggio, con inizio alle 15, il 1° trofeo Befana Rosanero per la categoria Pulcini misti anni dal 2012 al 2014. In campo Casellina, Empoli, Lebowski, Midland, San Miniato, Sporting Arno, Us Affrico e Vigor Rignano. Si gioca sul campo in via San Colombano a Badia a Settimo, seguiranno le premiazioni sul campo.

‘Trofeo Panchina Rossa’ di calcio giovanile femminile oggi e domani all’impianto sportivo di San Marcellino, organizzato dall’Us Affrico. Il torneo è un quadrangolare riservato alla categoria Under 15 Regionale. Stamani alle 9,30 in campo Affrico e Banti Barberino per la prima semifinale, domani alle 10 Rondinella e Grosseto. Le finali domani a partire dalle 14. Oggi pomeriggio alle 15 a San Marcellino gara di campionato Under 19 tra Affrico e Orange Pistoia.

F. Que.