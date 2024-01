Giovanile Montevarchi primo davanti alla Fiorentina. Memorial Fantoni, è uno show. Vincono tutti i Pulcini in campo

Nel ricordo di Alessandro Fantoni, personaggio di rilievo del calcio fiorentino e toscano. Numeroso pubblico, bel gioco, fair play e solidarietà nella 15ª edizione del Memorial Fantoni, torneo di calcio giovanile categoria Pulcini 2014/15. Il torneo ha visto prevalere il Montevarchi, ma a vincere sono stati tutti i bambini presenti al termine di una bella giornata di sport. Nel quadrangolare, che si è disputato all’Us Affrico, gli aretini sono riusciti ad avere la meglio, nell’ordine, di Fiorentina, Affrico e Sancat. Le formazioni. Fiorentina: Benassi, Beni, Bruni, Colella, Cufi, Fornai, Liuzza, Manetti, Urangi, all. Saviotti. Sancat: Brunini, Fantoni, Giannoni, Mercanti, Micelli, Romaniello, Seravalli, Spitali, Vannini, Vittori, allenatore Sestini. Affrico: Taddei, Ritzu, Calosi, Cipriano, Lambelet, Le Bout, Grandinetti, Tartarini, Mrad, Gasperetti, Gravato, all. Papini. Alla premiazione, oltre ai figli Francesco e Donatella Fantoni, erano presenti il presidente regionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Luciano Casini, il vicepresidente Aiac di Firenze Roberto Tellini e altre personalità.

"Il Memorial si può definire una festa delle Scuole calcio - affermano i figli Francesco e Donatella -. Le squadre e tutti i presenti hanno onorato al meglio il ricordo sempre vivo di Alessandro Fantoni, figura di riferimento sia per l’associazione allenatori che per le diverse squadre fiorentine dove ha prestato la sua opera. Ringraziamo la società Affrico per l’ospitalità e l’Aiac che ci è sempre vicina, con ottima riuscita della manifestazione. L’intero ricavato sarà devoluto all’ospedale Meyer. Presente al torneo la ditta Probios che ha consegnato ai piccoli calciatori prodotti alimentari biologici".

La figura di Alessandro Fantoni è stata ricordata da Roberto Tellini dell’Aiac: "Un uomo di calcio prima come giocatore, poi allenatore ed infine dirigente animato da passione e professionalità. Il suo impegno, nei tanti anni di attività, era rivolto alla crescita e all’insegnamento delle tecniche calcistiche ai giovani. Siamo contenti che il torneo sia entrato nella programmazione stagionale, segno di riconoscenza a una persona corretta e preparata".

Francesco Querusti