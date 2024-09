Giovanile. Torneo Rocco, l’Affrico fa subito scintille. Il Partizan è la squadra da battere

Ha preso il via sui campi della Settignanese e di Bagno a Ripoli

il 45° torneo internazionale di calcio giovanile Nereo Rocco per la categoria Allievi. Nella prima giornata si sono messe in evidenza le squadre straniere del Partizan Belgrado e dello Sturm Graz, insieme al Monza e ai sorprendenti fiorentini dell’Affrico. I risultati: Partizan Belgrado-Spezia 4-1, Settignanese-Sturm Graz 0-3, Honved Budapest-Monza 0-1 (calcio d’inizio del nuovo assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini), Pontedera-Tau Altopascio 1-1, San Donato Tavarnelle-Sangiovannese 1-2, Pisa-Siena 7-0, Affrico-Carrarese 2-1, Lucchese-Arezzo 1-2.

Le prime classificate si qualificano per le semifinali. Girone A: Arezzo, Pontedera, Tau Altopascio, Lucchese. Girone B: Pisa, Sturm Graz (Austria), Settignanese, Siena. Girone C: Carrarese, Partizan Belgrado (Serbia), Affrico, Spezia. Girone D: Monza, Honved Budapest (Ungheria), San Donato Tavarnelle, Sangiovannese.

Oggi è in programma la terza e ultima giornata dei gironi eliminatori, con partite che avranno inizio alle 16,30 all’impianto sportivo I Ponti a Bagno a Ripoli e alle 17 allo stadio Ferruccio Valcareggi della Settignanese per concludersi alle 23. Le semifinali sono in programma domani sera a partire dalle 19,30 allo stadio Valcareggi della Settignanese fra le quattro vincitrici dei gironi eliminatori. La giornata conclusiva si giocherà mercoledì 28 agosto, sempre allo stadio Valcareggi, con il terzo posto alle 19,30 e la finalissima alle 21, poi le premiazioni.

F. Que.