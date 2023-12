Giovanili biancazzurre. Doppio successo per under 17 e 15

Doppio successo per le formazioni Under 17 e Under 15 biancazzurre nel confronto del weekend coi coetanei della Triestina nell’ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia. La squadra di mister Pedriali si impone con una nuova vittoria per 5-2, bissando così il risultato ottenuto nello scorso turno sul campo della Virtus Verona, e consolidando il proprio primo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio nei confronti del Vicenza.

Ritorna alla vittoria anche la squadra di mister Viviani, che al Gibì Fabbri fa sua la sfida contro gli alabardati grazie alle reti di Zompetta, Siviero e Montanari e sale al quinto posto in classifica. Infine, sconfitta di misura per l’Under 16 di mister Buriani nel test match giocato sul campo dell’Empoli. Gli spallini passano in vantaggio due volte, prima con la rete di Ruffino e poi con quella di Camara, ma nel finale è il gol di Verdone a decidere l’amichevole in favore dei toscani.

Per quanto riguarda la Spal Primavera, sabato prossimo ospiterà il Cittadella nell’ultimo incontro del 2023.