Giovanili biancazzurre. Terza vittoria per l’Accademia. Steso il Vicenza, finisce 3-2

La terza vittoria di fila fa letteralmente spiccare il volo all’Accademia Spal, che dopo una partenza col freno a mano tirato si ritrova al quinto posto della classifica di serie C femminile. Anche se – va detto – la graduatoria è condizionata dai numerosi rinvii per maltempo dell’ultimo turno.

La partita di Vigarano Mainarda col Real Vicenza è una girandola di emozioni senza fine, terminata con un palpitante 3-2 per le biancazzurre che si lasciano definitivamente alle spalle le quattro sconfitte consecutive di inizio campionato e possono guardare con grande fiducia e ottimismo al prosieguo della stagione.

Una grande soddisfazione per mister Leo Rossi, che ha sempre creduto nella propria squadra anche nel momento più difficile, e adesso si gode i frutti del lavoro effettuato dall’inizio della preparazione al timone di un gruppo che ha avuto bisogno di una scintilla per cominciare a correre fortissimo. Tornando al match col Real Vicenza, avvio di marca spallina con D’Avino rifinitrice in entrambe le occasioni del doppio vantaggio biancazzurro: al 4’ pennella il corner per l’incornata dell’1-0 di Paladini e 10 minuti più tardi su punizione serve l’assist per la girata di testa del 2-0 di Chiellini. Dopo ulteriori occasioni di Antolini e di Racioppo, l’undici biancazzurro alla mezz’ora subisce la rete di Lovato e senza ulteriori sussulti prima della pausa si va al riposo.

Nella ripresa annullata la rete di Baldini per sospetto fuorigioco, poi al 50’ rigore per il Real Vicenza con l’ex spallina Dal Fra atterrata in area: dal dischetto si presenta l’ospite De Muri, ma la numero 1 Passarella para nell’angolo destro basso. Al 58’ ancora una rete annullata all’Accademia Spal per fuorigioco di Racioppo, mentre al 63’ è De Muri a sfuggire alla marcatura delle atlete di casa per il momentaneo 2-2.

Tutto da rifare per le biancazzurre, che tre minuti più tardi però effettuano il sorpasso definitivo grazie a Salimata, entrata dalla panchina e capace di risolvere una mischia in area con una stoccata centrale ma potente. Domenica prossima l’Accademia Spal farà visita al Sudtirol, affrontando a Bolzano una delle big del campionato.

Si tratta di una squadra costruita per puntare alla promozione in serie B, ma la squadra di Leo Rossi nelle ultime settimane ha dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque e non partirà certo per l’Alto Adige per una giornata di vacanza.

