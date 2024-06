Giovanili. Forlì, l’Under 15 trionfa nel trofeo ‘Sarti’

Una vittoria di prestigio. Sabato sera la formazione Under 15 del Forlì si è aggiudicata allo stadio Dino Manuzzi l’edizione 2024 del torneo Giuseppe Sarti, giunto alla 48ª edizione al quale hanno preso parte 20 club. La squadra allenata da mister Gianluca Greco aveva eliminato in semifinale i pari età del Ravenna col risultato di 3-1 firmato dalla doppietta messa a segno da Andrea Mussoni e dalla rete di Christian Rumieri. Nella finalissima del torneo i baby biancorossi hanno superato il Cesena, che schierava la squadra Under 14, con un rotondo 3-0: a segno Rumieri (2) e Matteo Aresu. Per il Forlì, che ha centrato la settima vittoria nel torneo organizzato dal Torre del Moro, premiati Rumieri, capocannoniere della manifestazione grazie alle 7 reti messe a segno, assieme a Marco Gardini (miglior difensore), Pietro Battelli (miglior centrocampista) e Andrea Mussoni (miglior attaccante).