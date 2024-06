Giovanili. I Giovanissimi minerari sbancano Venturina: vittoria di rigore nel torneo

Bella vittoria al torneo di Venturina per i Giovanissimi 2010 guidati da Thomas e Marrico Rotelli. I ragazzi minerari si sono aggiudicati la competizione vincendo ai rigori contro i padroni di casa dopo una bellissima finale terminata 4-4. Il torneo era strutturato in due gironi da quattro squadre ciascuna. I ragazzi biancorossoblù hanno quindi affrontato il Venturina celeste, Rosignano Marittima e Piombino, mentre l’altro girone era formato da Venturina bianco, Picchi, Grosseto e Roselle. I minerari hanno vinto la prima partita contro Rosignano per 5-0 in una gara ben giocata dai ragazzi. Nel secondo turno hanno perso con il Venturina per 2-1, in una partita che hanno a tratti dominato subendo gol all’ultimo secondo. Nella terza gara con il Piombino hanno vinto 7-2, chiudendo secondi nel girone. In semifinale contro il Picchi hanno portato a casa una vittoria per 5-3 contro un’ottima squadra. Il Follonica Gavorrano è arrivato alla finale contro il Venturina, in cui ha subìto tre gol iniziali. Dopo i primi minuti di sbandamento i minerari hanno reagito e trovato il 3-1 con Raiano su calcio d’angolo. Poi hanno subìto il 4-1 che poteva spezzare le gambe, ma c’è stata una forte reazione col 4-2 con un gran gol da fuori di Senesi a fine primo tempo. Nella ripresa i ragazzi minerari hanno fatto una prova superlativa, trovando i gol di Del Rio e Rossetti, sfiorando il 5-4 nel finale colpendo un palo ancora con Del Rio. Dopo il 4-4 finale si sono aggiudicati il torneo ai rigori.