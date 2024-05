Giovanili. Nuova: Allievi super

La Nuova Grosseto ha vinto il campionato provinciale Allievi al termine di un torneo molto combattuto e risolto solamente all’ultima giornata, nello scontro diretto contro il Roselle. Sul campo del Bruno Passalacqua, i giovani allenati da Alessandro Cipriani hanno impattato per 1-1, mantenendo così il punto di vantaggio sulla diretta rivale.

"Siamo felici del traguardo raggiunto – dice il presidente Domenico Lanzano –. Era nei piani di inizio stagione, ma più in generale della programmazione che avevamo fatto a inizio percorso. Nulla avviene per caso e questo campionato vinto ci consente di raccogliere quanto seminato in precedenza".

Un successo partito da lontano quindi, con il tecnico Alessandro Cipriani che ha ereditato il gruppo tre anni fa: "Il nostro non è stato un successo estemporaneo – dice il tecnico – ma costruito mattone dopo mattone nel corso di un triennio in cui i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano".

Questo l’organico: Alessandro Balassone, Devid Balla, Tommaso Barneschi, Diego Bigoni, Leonardo Bracalari, Davide Califano, Giacomo Canuti, Marco Capitale, Alessandro Ceci, Marco Corsini, Emiliano Crispino, Andrea Esposito, Vincenzo Esposito, Lorenzo Galli, Niccolò Gargani, Lorenzo Giochi, Giulio Guidarini, Matteo Minucci, Geraldinjo Nika, Michele Pinotti, Giacomo Quinti, Davide Recupero, Alessio Ricchi, Samuel Rubegni, Lucio Severini, Federico Solari, Niccolò Tortora, Giulio Venturelli, Davide Vergari.