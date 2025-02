Giovanili. Nuova Grosseto, i "Pulcini» fanno esperienza: amichevole con il Pisa

Bellissima esperienza a Pisa per i Pulcini della Nuova Grosseto Barbanella impegnati in una gara amichevole che si è disputata al centro sportivo dei nerazzurri. E’ stato un pomeriggio vissuto all’insegna del calcio e un’altra bella esperienza per la formazione dei Pulcini della società grossetana.

Nella struttura del Pisa Sporting Club, formazione professionistica che milita in serie B, i giovani calciatori della formazione grossetana si sono ben comportati e hanno condiviso un bel pomeriggio trascorso con i loro avversari sul campo, sempre all’insegna dei sani valori sportivi. La squadra dei 2014 della Nuova Grosseto Barbanella è stata accompagnata dagli istruttori Lorenzo Falconi ed Edoardo Svetoni, oltre che dal responsabile della scuola calcio Eduardo Barbero. "La Nuova Grosseto Barbanella ringrazia il Pisa Sporting Club per l’accoglienza e la disponibilità mostrata – spiegano dalla società di via Australia –. Un’esperienza positiva che potrebbe ripetersi nel prossimo futuro".