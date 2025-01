Giovanili. Pimpinelli nella Rappresentativa nazionale

Bellissima esperienza per Giulio Pimpinelli. Il giocatore classe 2008 del Follonica Gavorrano è stato convocato per il raduno della Rappresentativa Nazionale Lnd Under 17 che si è svolta a Roma, nel centro sportivo "Salaria Sport Village". La convocazione è arrivata dall’allenatore della Rappresentativa Roberto Chiti, in collaborazione con i referenti tecnici regionali di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna e Lazio. Altra grande soddisfazione dunque per Giulio Pimpinelli, che nei giorni scorsi ha firmato un contratto che lo legherà ai colori del Follonica Gavorrano fino al giugno del 2027. Il ragazzo, che ha giocato anche alcuni minuti nell’ultima partita di serie D dei biancorossoblù contro il Terranuova Traiana, aveva esordito con la formazione di mister Marco Masi lo scorso ottobre contro lo Sporting Club Trestina. Tra l’altro, nel periodo in cui era stato convocato anche nella Rappresentativa Regionale Allievi dedicata ai pari età del 2008, in cui aveva fatto una bellissima figura.