Giovanili. Primavera 2 vince e vola in testa. Successi anche per U17, 15 e 13

Quattro vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio dell’ultimo fine settimana di incontri che hanno coinvolto e visto scendere in campo le formazioni giovanili del Cesena.

Le quattro affermazioni sono state ottenute da Primavera 2, dalla squadra Under 17, da quella Under 15 e da quella Under 13, mentre ha perso la rappresentativa Under 14. Ma andiamo con ordine. La Primavera 2 di mister Nicola Campedelli ha vinto 2-3 a Bari (reti di Amadori, due, e Coveri) ed ora è prima in classifica nel suo girone a quota 14 punti davanti a Benevento e Pisa con 13. Sabato affronterà in casa il Monopoli fanalino di coda del girone con soli 3 punti.

Vita facile per l’Under 17 di Tamburini che supera la Triestina per 6-0 con reti di Zamagni (autore di una doppietta), Teleku, Gori, Okolo e Fabbri. Cesena secondo in classifica a tre punti dalla capolista Vicenza, domenica trasferta a Padova.

Fermo il campionato di Under 16, la squadra Under 15 ha imitato seppur con numeri meno roboanti gli amici più grandi superando la Triestina per 1-0 con la rete di Favale al 90’. I ragazzi di Zanetti salgono a 10 punti dietro il Vicenza capolista a 15, padova a 14 (prossima avversaria domenica dei romagnoli), Albinoleffe 13 e Rimini 11.

Brutta sconfitta per la squadra Under 14 sconfitta nettamente a Parma per 3-0; in classifica ha solo 3 punti contro i 15 della capolista Parma, prossimo impegno contro il Fiorenzuola. Bravi i ragazzini dell’Under 13 che hanno sconfitto il Modena 4-3.