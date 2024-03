Giovanili. Pro Soccer Lab: campus estivi in collaborazione con il Real Madrid

Pro Soccer Lab e Real Madrid si stringono la mano. Questa estate in Maremma arrivano i camp estivi targati "Blancos": dal 17 giugno al 2 agosto quattro settimane di camp organizzati al centro sportivo Casamorino di Castiglione, con la navetta per chi viene da fuori. Sarà un’estate da vivere più che mai in campo, quella 2024, grazie al Summer camp organizzato dalla Pro soccer lab. "Abbiamo voluto alzare ulteriormente la qualità nell’offerta che proponiamo ai ragazzi e ai genitori – spiega Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro Soccer Lab – offrendo nelle tre settimane di camp neroverde l’allenamento in campo, quello in spiaggia e il tutto abbinato a una sana alimentazione e ad attività ludiche per i ragazzi. Importante per noi, oltre alle tre settimane di Summer Pro soccer, anche la riconferma del camp realizzato in collaborazione con il Real Madrid che lo scorso anno ha visto una grandissima partecipazione di ragazzi da tutta la provincia di Grosseto".

Le prime tre settimane, dal 17 al 22 giugno e poi dal 24 al 29 giugno e infine dall’8 al 13 luglio, da scegliere con la formula di una, due o tre settimane, con il Summer camp Pro Soccer Lab, che prevede anche per quest’anno tecnica e allenamenti di calcio, individuali e di gruppo, che si svolgeranno in campo e sulla spiaggia per divertirsi e migliorare il percorso calcistico. Dal 29 luglio al 2 agosto, infine, per il secondo anno consecutivo il Casamorino di Castiglione della Pescaia ospiterà il camp ufficiale del Real Madrid. Nelle prossime settimane saranno fornite maggiori informazioni.