Giovanili. Riparte la corsa della Lampo jrs

La sosta per le festività natalizie e di fine anno è appena terminata anche per le formazioni giovanili, che questo fine settimana tornano in campo. Le gare interessanti e ricche di spunti non mancheranno, in tutte le categorie coinvolte.

Nel girone B degli Juniores si riparte con la caccia alla capolista Lampo Meridien, di scena sul campo del Capostrada Belvedere. La formazione bianco-nera-azzurra spera di centrare un successo, per iniziare il 2024 col piede giusto, e per rintuzzare gli attacchi delle inseguitrici Atletico Lucca, Forte dei Marmi e Quarrata Olimpia, che ultimamente si sono rifatte sotto, e che sono tra l’altro distanti un punto soltanto. Quarrata Olimpia che gioca anch’essa in trasferta e sul campo del Folgor Marlia, così come il Pescia, che è atteso dalla Don Bosco Fossone. Larcianese, Casalguidi e Valdinievole Montecatini attendono invece l’Academy Porcari, il Lido di Camaiore e il Camaiore.

Anche gli Allievi della Pistoiese sono le lepri del girone C degli Allievi e sperano di avere la meglio sui pari età della Margine Coperta, per mantenere o aumentare il vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici Academy Porcari e CSL Prato, impegnate a loro volta contro il Capostrada Belvedere ed i Giovani Via Nova. L’Olimpia Quarrata ospita il MontecatiniMurialdo, mentre gli Allievi B di Merito della Margine Coperta iniziano il nuovo anno con l’impegno in casa del Poggio a Caiano.

Nel girone C dei Giovanissimi si va in campo, con la speranza di poter raggiungere, ed eventualmente superare la San Marco Avenza, squadra che occupa il primo posto in classifica. I carraresi ospitano la Margine Coperta, mentre le inseguitrici Pistoiese e Capostrada Belvedere sono impegnate nei difficili match in programma contro il Viareggio e la Lunigiana Pontremolese. Il Pistoia Nord e l’Olimpia Quarrata devono giocare contro il Forte dei Marmi e l’Academy Porcari.

Simone Lo Iacono