Giovanili. Torneo della Befana della Pro Soccer Lab: dopo le partite arrivano i dolci

In attesa che i campionati ricomincino, alla Pro Soccer Lab arriva il primo Torneo della Befana. Una giornata aperta alle categorie Primi calci 2016 under 8 e Piccoli amici 2017 under 7, quella in programma domani che vedrà le due formazioni della Pro Soccer giocare con Orbetello e Venturina in un unico girone per ogni categoria. La squadra di casa schiererà due formazioni, una in tenuta bianca e una in tenuta verde, per entrambe le categorie. Gli under 8 giocheranno cinque contro cinque, due tempi da 15 minuti l’uno, mentre gli under 7 giocheranno quattro contro quattro, sempre due tempi da 15 minuti l’uno.

"Vogliamo cominciare l’anno – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro Soccer Lab – ritrovando i sorrisi dei nostri bambini e facendoli divertire, non solo in campo ma anche fuori grazie all’arrivo della Befana. Questi momenti in cui i ragazzi si ritrovano e stanno insieme non solo per calciare un pallone, sono fondamentali per l’unione del gruppo e per l’intesa che piano piano si crea in ogni squadra".

Le partite cominceranno alle 14.30 e andranno avanti fino al termine del torneo, previsto per le 17 circa, quando tutti i bambini partecipanti riceveranno una medaglia per l’impegno. E proprio in quell’occasione il Casamorino di Castiglione della Pescaia si animerà con l’arrivo speciale della Befana, che porterà dolcetti e sorpresine a tutti i bambini presenti. Per informazioni è possibile consultare il sito www.prosoccerlab.it.