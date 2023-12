GIOVANILI. Tutte le partite dei baby amaranto

La sosta dei campionati non riguarda solo la prima squadra ma anche il settore giovanile. La Primavera 4 di Violetti, ultima nel girone A, tornerà in campo sabato 20 gennaio per affrontare in casa la Torres terza in classifica. Hanno meno tempo per riposare, invece, gli Allievi nazionali Under 17, impegnati per la ripresa del torneo già domenica 7 gennaio con la lunga trasferta di Cerignola. Stesso destino per la sorprendente Under 15 di Peruzzi, quarta della classe, che condivide il calendario proprio con la Under 17. La Under 16, invece, riprende il cammino domenica 14 gennaio: in programma l’ultima gara del girone d’andata, vale a dire la trasferta di Sorrento.