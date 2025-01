Giovanissimi e Allievi Regionali Elite - Scandicci sempre in ritmo. Frenata della Sestese. E adesso il Tau scappa

Grandi emozioni e bel gioco nel campionato Giovanissimi Regionali Elite. Il Tau Altopascio è tornato in vetta con un netto successo 8-1 ai danni della Lastrigiana. La Sestese scivola a -1 dalla capolista, fermata dallo Scandicci sul pareggio 1-1. Al terzo posto della graduatoria resta l’Aquila Montevarchi, che vince 3-1 col Fucecchio. Perde definitivamente la scia l’Affrico, bloccato ancora sul pari, 0-0 sul campo della Cattolica Virtus.

Vittoria mozzafiato per il Csl Prato Social Club che passa 3-2 in trasferta contro il Capezzano terzultimo, che allunga sul San Miniato rimasto a -3 dopo il pareggio 4-4 contro lo Sporting Cecina. La Floria muove tre passi importanti in zona salvezza: 1-0 contro l’Academy Livorno che permette ai fiorentini di allontanarsi proprio dal Capezzano. La Floria di mister Vella, dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa segna il gol decisivo con Zolfanelli che di testa trova la deviazione vincente e la rete che vale la vittoria; mentre il portiere Massetani salva il risultato nell’unica occasione ospite. Domenica prossima per la Floria la difficile trasferta sul campo del Fucecchio. Lo scontro fra le ultime due della classe, Settignanese-Capostrada, è stato rinviato per maltempo.

Negli Allievi Regionali Elite stesso scenario da inizio 2025, con Tau Altopascio e Scandicci che viaggiano ai primi due posti a distanza di un punto. Il Tau resta al comando della classifica, vincendo 3-2 sul campo della Lastrigiana, ma lo Scandicci non perde contatto grazie al successo per 3-1 ai danni della Sestese. L’attesa partita tra terza e quarta, Affrico-Cattolica Virtus, termina a reti inviolate.

A metà classifica il Venturina fa un bel salto in avanti e si avvicina all’Aquila Montevarchi, grazie a un rocambolesco 5-4. Sporting Cecina e Seravezza, invece, pareggiano 0-0. Chi lancia un segnale pesante è il Forte dei Marmi che vince 4-0 contro l’Oltrera ed è intenzionato a giocarsi la salvezza nonostante l’ultimo posto. Per quanto riguarda le altre due in zona retrocessione, l’Atletico Lucca perde 3-2 in casa contro la Floria e il Csl Prato Social Club ferma il Capezzano sul pari a reti bianche.

Francesco Querusti