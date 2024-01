Giovanissimi Elite. Il Poggio va a trovare l’Academy. Csl Psc, con il Tau serve l’impresa

Vogliono tornare a fare punti nel 2024 Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Poggio a Caiano nel campionato Giovanissimi Elite. L’occasione di muovere la classifica in ottica salvezza arriva già questa mattina col duplice impegno valido per la seconda giornata di ritorno. La prima a scendere in campo è la truppa medicea di mister Del Bianco attesa alle ore 10 dalla trasferta di Arezzo contro l’Academy. Si tratta di una partita da vincere a tutti i costi, visto che gli amaranto sono penultimi in graduatoria, a tre lunghezze di ritardo proprio dal Poggio a Caiano. Mezz’ora più tardi giocherà invece il Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Partito con ambizioni più importanti il gruppo biancazzurro si ritrova a lottare per non restare invischiato nella lotta per non retrocedere. Al Rossi arriva la capolista Tau Calcio che condivide la vetta con l’Affrico. Fare punti appare impresa complicatissima, ma un finale di stagione tranquillo passa anche da questo tipo di imprese sportive.