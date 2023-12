Giovanissimi elite. Poggio e Csl Psc, scivolata doppia

Finisce con una duplice sconfitta il 2023 di Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club nel campionato Giovanissimi Elite. Sia i medicei che i biancazzurri sono andati ko nell’ultimo match dell’anno del massimo girone regionale. A lasciare l’amaro in bocca è soprattutto la battuta d’arresto interna del Csl Prato Social Club fermato 1-0 al Rossi dalla Cattolica Virtus. Un ko decretato dalla rete di Stondei, che significa anche sorpasso in classifica. Se i biancazzurri sono a metà graduatoria, chi invece sta lottando con i denti per la salvezza è il Poggio a Caiano, che perde 2-0 a Scandicci con le reti di Pacini e Fabrizi. L’obiettivo dei ragazzi di mister Del Bianco era ottenere un risultato positivo, ma nonostante il ko la situazione di classifica è ancora sotto controllo e i medicei hanno tutte le carte in regola da giocarsi per ottenere la conferma nella categoria d’Elite.