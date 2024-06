Giovanissimi: oggi 4 gare. Domani tocca agli Juniores

Dopo la vernice di domenica, debutto anche per gli Juniores e gli Amatori del Montagna che riserva match in tutte le sere.

Si comincia già oggi coi 4 posticipi dei Giovanissimi: per migliorare l’approdo alla semifinale, la Querciolese deve misurarsi col Leguigno; inedita cornice sul sintetico di Castellarano per il derby del Secchia fra Cerredolo e Olimpia Roteglia.

Domani si alza il sipario sul 36° Montagna Juniores, edizione dei record con ben 12 squadre suddivise in due gironi che promuoveranno alla fase finale 3 formazioni.

Le regine direttamente in semifinale, mentre le altre quattro disputeranno i quarti di finale. In campo i ragazzi locali dal 2006 al 2008, mentre i cinque esterni dovranno essere del 2007 e pescati da club dilettantistici. Gli scudettati dell’Abc Canossa ripartono da Baiso per misurarsi con l’Olimpia Roteglia. Dopo una finale e una semifinale persa rispettivamente contro Baiso e Felina, tanta voglia di riscatto per il Montalto del confermato trainer Filippo Vezzani che attende a Vezzano il Cervarezza, al rientro in questa categoria e che proverà a far maturare i baby reduci dallo scudetto Giovanissimi.

Posticipata a venerdì 21 giugno la sfida fra il Cerrè Sologno del tandem Russo-Motti al via con quasi la stessa rosa che due anni fa si arrese in finale nella categoria Giovanissimi alla Borzanese e il Tricolore Carpineti guidato dai baby Ruggi e Pantani, già nel giro del Dilettanti. Punterà ad un ruolo da protagonista la Borzanese, gruppo affidato al trainer Casarini.

Giovedì riservato alla vernice del 3° Torneo dell’Amicizia riservato agli Amatori che conta ben 14 squadre distribuite in 3 gironi: il raggruppamento C formato dal poker Montecavolo-Folese-La Vecchia-Vezzano esordirà la prossima settimana. Prima fra le mura amiche per i campeones del Real Pratissolo contro il San Cassiano.

Il programma

Giovanissimi (stasera, ore 20). Girone A: Felina-Baiso al Centro Coni di Castelnovo Monti. Girone B: Gatta-Tricolore Carpineti a Gatta. Girone C: Leguigno-Querciolese a Leguigno; Cerredolo-Olimpia Roteglia ore 21 sul sintetico di Castellarano. Juniores (domani). Girone A: Casina-Borzanese ore 20.30 a Casina; Montalto-Cervarezza ore 20.45 a Vezzano. Girone B: Baiso-Sport Club Casina e a seguire Roteglia-Abc Canossa a Baiso; Gatta-Castelnovo Capitale ore 21.15 a Gatta.

Amatori (giovedì, ore 21).

Girone A: Real Pratissolo-San Cassiano a Pratissolo; Salvaterra-Baiso a Villalunga; riposa: Real Scandiano. Girone B: Tricolore Carpineti-Villa Minozzo a Carpineti; Felina-Cervarezza a Gatta; riposa: Casina.

Ufficializzato il primo anticipo del 72° Montagna: venerdì scontro in vetta al girone A fra Baiso e Villa Minozzo (ore 21.15, allo "Spezzani" di Baiso), reduce da un bis di hurrà inaugurato domenica dai baby in campo alle 20.