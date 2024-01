Giovanissimi regionali: domenica il Maliseti sfida il Santa Maria. Zenith, scontro diretto con la Folgor Calenzano

Ripartiranno questo weekend anche i campionati Giovanissimi regionali. Domenica in campo ci saranno le due compagini laniere che si sono guadagnate sul campo il diritto a disputare il torneo regionale: Maliseti Seano e Zenith Prato. Quest’ultimi scendono in campo alle 10.30 al Chiavacci con l’obiettivo di dare l’assalto al primato.

La Zenith Prato è infatti seconda in classifica a due punti di ritardo dalla vetta e domenica sarà attesa da uno scontro diretto. In via del Purgatorio ci sarà il big match contro la Folgor Calenzano, terza forza del girone D staccata di un solo punto proprio dai pratesi. Ottenere l’intera posta in palio non sarà quindi semplice, ma necessario per mettere pressione alla capolista Settignanese, che fra le mura amiche, sempre alle 10.30, ospiterà il Banti Barberino, compagine di metà classifica.

Chi è attesa da una trasferta è invece l’altra formazione pratese, il Maliseti Seano che alle 10.30 giocherà sul campo del Santa Maria. In questo caso parliamo di una sfida salvezza, con i lanieri che hanno due punti di vantaggio sui padroni di casa e che quindi non si possono permettere passi falsi. Vincere inoltre significherebbe fare un altro passo verso una stagione da salvezza tranquilla.