Giovanissimi Regionali Elite. L’Affrico ferma il Tau. Lo Scandicci in ritmo

Spettacolo, bel gioco ed emozioni nel campionato Giovanissimi Regionali Elite, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno. La partita più attesa dello scorso weekend era senza dubbi il big match al vertice della graduatoria tra l’Affrico terzo e il Tau Altopascio capolista, terminato in parità 1-1. Le reti sono di Mangani per l’Affrico e Bonelli del Tau. Da questo pareggio ci rimettono entrambe: al primo posto sale la Sestese ora davanti al Tau, mentre ad agganciare l’Affrico è l’Aquila Montevarchi vincitrice 2-1 contro l’Academy Livorno. La squadra di Sesto Fiorentino effettua il sorpasso superando in trasferta 3-1 la Floria. Le realizzazioni della Sestese sono di Bassetti, Mezani, Stasi; per la Floria a segno Tiberti. I primi posti della classifica vedono la Sestese a 39 punti, Tau Altopascio 38, Affrico e Aquila Montevarchi 33.

Al quinto posto il Csl Prato che viene fermato sull’1-1 dalla Lastrigiana, ma questo punto basta per staccare il San Miniato che è stato sconfitto 3-2 a Scandicci. Bella prova del team di Scandicci in gol con Andrei, Fabrizi e Morandi. Poco sotto, in graduatoria, anche Fucecchio e Cattolica Virtus che viaggiano vicine e pareggiano 2-2 lo scontro diretto. I bianconeri di Fucecchio mantengono il +3, le reti della Cattolica Virtus sono di Acciai e Bendoni. In zona retrocessione la Settignanese, ultima della classe, perde 4-1 a Cecina, contro lo Sporting; mentre il Capostrada dà segni di riscossa prevalendo 4-2 sul Capezzano.

Nei Giovanissimi regionali Elite da ricordare anche i risultati della prima giornata del girone di ritorno, con il campioonato al giro di boa. Sestese-Academy Livorno 1-0 gol Barbanti; Cattolica Virtus-Cecina 1-1 reti di Fabiani dei locali e Tonin; Settignanese-Affrico 0-3 gol di Riganò, Nesi, Saleh; Capezzano-Lastrigiana 0-3 gol Chiarelli, Coscini e De Blasio; Csl Prato-Floria 0-0; San Miniato-Fucecchio 2-1; Aquila Montevarchi-Scandicci 1-1 reti di Rangoni per gli aretini e Hatija per i fiorentini; Tau Altopascio-Capostrada 4-0 reti di Bindi, Sow, Lisisco doppietta.

Francesco Querusti