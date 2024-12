Giovanissimi Regionali Elite. Sestese si ferma col Prato (1-1). Colpo della Lastrigiana in coda

Il 2024 si chiude con un colpo di scena. La Sestese, che la settimana scorsa si era presa il primato solitario della classifica, è stata frenata sull’1-1 dal Csl Prato. Un risultato sorprendente con la Sestese che ha fatto la partita ma non è riuscita a concretizzare, contro una formazione pratese che si è dimostrata in salute.

Il Tau Altopascio, secondo in graduatoria, ha avuto dunque la grande occasione di riagganciare in vetta la Sestese, ma l’ha sprecata pareggiando a sua volta 2-2 sul campo dello Sporting Cecina, che ha guadagnato un punto preziosissimo per la salvezza. Attenzione al tentativo di riavvicinarsi al vertice da parte dei Giovani Fucecchio, che hanno concluso a valanga 9-0 sulla Settignanese.

Alla base del podio proseguono a braccetto Affrico e Aquila Montevarchi, vittoriose entrambe rispettivamente 3-1 sul Capezzano Pianore e 4-1 in casa della Floria. Affrico e Montevarchi stanno dimostrando di essere in crescita.

Passando alla lotta salvezza abbiamo già fatto presente dello Sporting Cecina che ha mosso la classifica, ma una vittoria altrettanto importante l’ha ottenuta la Lastrigiana battendo 1-0 il Capostrada. Tre punti d’ore per il club di Lastra a Signa.

Pirotecnico 3-3 nella sfida tra Scandicci e Cattolica Virtus, un derby emozionante e spettacolare. Brillante 3-0 esterno per il San Miniato contro l’Academy Livorno.

F. Que.