Giovanissimi Regionali Elite. Si accende la lotta per il primato

A tre giornate dal termine grande incertezza al vertice, in un finale ricco di emozioni. Nelle ultime due giornate la Sestese ha perso tutti i sei punti di vantaggio che la separavano dalle inseguitrici. Il San Miniato vince 4-3 sulla Sestese consolidando il quarto posto e fermando la capolista, al secondo ko consecutivo. Il Tau Altopascio risponde con autorità battendo 2-1 lo Scandicci e agganciando al primo posto la Sestese; non fa altrettanto l’altra squadra di alta classifica l’Aquila Montevarchi, che perde 1-0 sul campo del Csl Prato e resta a -3 dalla Sestese.

Successi interni con ottime prestazioni per Cattolica Virtus e Lastrigiana, che battono rispettivamente la Floria 2-0 e Sporting Cecina 3-2. Vittoria show per i biancorossi della Lastrigiana, che approfittano del pareggio del Capezzano terzultimo (1-1 contro il Fucecchio) e si allontanano dalla zona calda. L’Affrico prevale di forza in trasferta 3-0 sul Capostrada Belvedere, che è in una brutta posizione. Chi ottiene punti cruciali in questo senso è l’Academy Livorno che batte 3-1 il fanalino di coda Settignanese.

F. Que.