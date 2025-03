Giovanissimi Regionali Elite. Si riapre la corsa al vertice. E in coda c’è grande bagarre

Mancano quattro giornate al termine e si riapre la corsa al vertice. Nel penultimo turno la Sestese era riuscita a portarsi a +6 su Tau e Montevarchi, in vista dello scontro diretto contro la squadra di Altopascio che si è disputato domenica. La corsa al primo posto si è riaperta per il colpaccio del Tau Altopascio che riesce a espugnare il campo della Sestese vincendo 2-1 in trasferta e portandosi a -3. Così come l’Aquila Montevarchi, che ha superato il fanalino di coda Settignanese prevalendo 3-1. Si preannunciano quattro turni di fuoco, considerando anche che nell’ultima giornata andrà in scena Sestese-Montevarchi.

Al quarto posto c’è il San Miniato, che abbandona la rincorsa al vertice per la sconfitta 3-1 in casa contro la Cattolica Virtus. I fiorentini sono in costante crescita sia per i risultati che per il bel gioco. Lo Scandicci continua la scalata e batte 4-3 il Capostrada Belvedere conquistando tre punti d’oro. Stesso rocambolesco risultato per lo Sporting Cecina, che batte 4-3 il Csl Prato Social Club.

Nello scontro diretto di metà classifica Fucecchio e Affrico si annullano a vicenda e chiudono sullo 0-0. Ultime, ma non per importanza, due vittorie vitali in chiave salvezza. La Floria va a +6 dalla zona retrocessione sconfiggendo 4-1 il Capezzano Pianore, adesso terzultimo in solitaria vista la pesantissima vittoria della Lastrigiana sul campo dell’Academy Livorno. Floria e Lastrigiana festeggiano due vittorie che valgono oro per la permanenza in categoria.

F. Que.