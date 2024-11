Giovannini, crociato rotto. Niente sfida contro il Carpi

di Davide Setti

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione finita. Il Carpi domenica a Gubbio non troverà da avversario l’ex fantasista biancorosso Romeo Giovannini, classe 2001 di proprietà del Modena, che negli ultimi giorni di mercato era stato dato in prestito alla formazione umbra. Dopo 22’ della gara del 2 novembre col Rimini Giovannini è stato costretto ad uscire e la diagnosi per lui è stata la peggiore. Arrivato a settembre dopo la preparazione col Modena, Giovannini aveva giocato 10 gare (6 da titolare) a Gubbio, senza trovare il gol e senza incidere, nonostante le grandi attese.

A distanza di tre anni, la sua unica stagione in biancorosso rimane anche la sua migliore in carriera, quella del 2020-21, quando appena 19enne fu lanciato da Pochesci titolare in Lega Pro mettendo insieme 5 reti e 6 assist in 39 gare, decisivo per la salvezza sul campo con le sue giocate di classe. Il Carpi lo aveva scovato in Liguria a 16 anni al Savona, portando in biancorosso per giocare con Under 17 e Primavera, prima di mandarlo in D in prestito a Savona nel 2019-20. Poi il fallimento dell’estate 2021 lo aveva liberato e il Modena lo prelevò a zero, facendogli firmare un quadriennale che scadrà a giugno. In gialloblù però è stato utilizzato col contagocce, quasi sempre a gara in corso: 18 gettoni (solo 6 dal 1’) nel primo anno del salto in B, poi fra i cadetti 22 presenze nel 2022-23 (solo 5 da titolare) con un gol e l’anno scorso appena 24 minuti giocati in 6 mesi prima del prestito a gennaio all’Entella in C (14 presenze e 2 gol). Ma quello di Giovannini è solo uno dei tanti infortuni che hanno colpito il Gubbio che domenica sarà privo anche degli altri attaccanti D’Ursi (torna nel 2025), Di Massimo (fuori da settembre) e Tommasini oltre che di Faggi e Franchini.