Sant’Agostino, buon pari

Botta e risposta dagli undici metri a Russi, tra i romagnoli e il Sant’Agostino. Un punto, quello della squadra di Ricci, che muove la classifica e che tiene al riparo il Sant’Agostino da una classifica non proprio tranquilla, come quella del Russi, ancora in pienissima zona play out.

I ramarri partono forte, mantengono un bel possesso palla, senza però mai impensierire realmente Sarini. La prima vera occasione da gol è dei padroni di casa con una conclusione di Zela, ben respinta da Costantino. Nella ripresa gli episodi che decidono la partita. Al 16’ Gramellini viene atterrato in area piccola da Roda, il direttore di gara, senza esitazioni, decreta il calcio di rigore a favore del Russi, dal dischetto si presenta Salomone, il quale scaraventa la palla sotto la traversa, portando così in vantaggio la formazione di mister Ferrario.

Passano appena due minuti e il Sant’Agostino guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti, palla scodellata in area, Sarini esce male nel tentativo di rinviare il pallone e travolge un avversario. Rigore, poi trasformato da Cazzadore, undicesimo centro stagionale. "Il pari ci sta – commenta il direttore sportivo Marco Secchieroli – noi abbiamo creato qualcosa in più. Attenzione a sottovalutare il Russi, che vale molto di più della posizione che ricopre in classifica. Tra le notizie positive mi piace segnalare la continuità di Cazzadore nel trovare la rete e la buona prova dei nuovi acquisti Cinelli e Corsi, che hanno dimostrato di essere di categoria nonostante la condizione atletica non ancora al top".

Come valuta il debutto di Gian Luca Laurenti? "Ha giocato una mezz’ora con qualità; vale anche per lui l’annotazione della condizione atletica non ottimale, tuttavia ha fatto due giocate di alta scuola. Laurenti avrà modo di trovare la forma migliore durante la sosta, come pure Anostini e Cremaschi, fermi ai box da molte settimane. Quando saremo al completo Ricci avrà a disposizione un organico competitivo. Adesso la squadra è più ordinata, il mister ha saputo infondere una precisa idea di gioco e sta rilanciando la qualità dei giocatori che ha a disposizione".

Franco Vanini