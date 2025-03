Girone A. Alcione, crisi continua. Ko con la Pro Vercelli. Lascia la zona playoff

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Un Alcione rimaneggiato, senza elementi chiave come Chierichetti, Bright e Palombi, cade 1-2 allo Stadio Breda contro una Pro Vercelli cinica e organizzata. Per gli orange di mister Cusatis (nella foto) si tratta di un’altra battuta d’arresto che complica ulteriormente la corsa verso i playoff, ora sempre più distanti. La partita prende subito una piega sfavorevole: al 20’ Iezzi sblocca il punteggio con una precisa conclusione dal limite che sorprende la retroguardia di casa. L’Alcione fatica a reagire. La manovra si inceppa contro la densità degli ospiti, bravi a chiudere gli spazi e ad abbassare i ritmi. Il secondo tempo si apre nel peggiore dei modi: il solito Comi approfitta di una delle rare incertezze in uscita del portiere Bacchin e sigla il raddoppio. La reazione milanese arriva solo nel finale quando Pirola, sugli sviluppi di una punizione laterale, accorcia le distanze riaccendendo le speranze. Ma il forcing degli ultimi minuti non basta. La Pro Vercelli si rilancia in chiave salvezza, mentre l’Alcione, oltre a dover fare i conti con le assenze, ora deve anche iniziare a guardarsi le spalle.ALCIONE-PRO VERCELLI 1-2 (0-1) Marcatori: 20’ pt Iezzi (P), 5’ st Comi (P), 41’ st Pirola (A).Matteo Baconcini