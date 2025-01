Girone A. Alla fine un punto ciascuno tra Appignanese e Tavullia

APPIGNANESE 0 TAVULLIA-VALFOGLIA 0

APPIGNANESE: Amico, Zitti, Fermani (16’ st Romanzetti), Rapaccini, Argalia, Ghannaoui, Carboni, Tarquini, Raponi (40’ st Jayed), Mongiello (33’ st Marcolini Mattia), Daniele (16’ st Raffaelli). All: Canesin.

TAVULLIA-VALFOGLIA: Arcangeli Matteo, Salvatori, Ferrini, Marcolini Giacomo, Passeri, Pagniello, Sciamanna, Sgaggi (36’ st Cesarini), Castellano (22’ st Baldelli), Giunchetti, Cirulli. All: Daniele Arcangeli.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

L’Appignanese cerca sin dall’avvio la vittoria ma dall’altra parte trova un avversario cinico e di valore. Ne esce fuori una gara combattuta dove i locali sfiorano il vantaggio: è il 13’ quando Mongiello crossa e la deviazione di Raponi finisce sul fondo per un soffio. Si va al riposo sul risultato di partenza.

Nella ripresa il canovaccio non cambia: la partita si mantiene sempre equilibrata e combattuta. L’occasione più ghiotta per sbloccare il risultato capita agli ospiti al 26’ quando Sgaggi mette in moto Cirulli che si presenta davanti al portiere Amico calciando sopra la traversa. Alla fine il risultato non cambierà per un pareggio tutto sommato giusto.