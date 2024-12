Girone A. Giana e Pergolettese non trovano il gol. Il pari accontenta tutti

GORGONZOLA (Milano)

È finito in parità il derby lombardo disputato al Città di Gorgonzola tra la Giana Erminio e la Pergolettese che hanno dato vita a un match combattuto che ha divertito il pubblico presente sugli spalti. Le due squadre hanno evidenziato una buona condizione fisica che fa ben sperare per le prossime gare dove i punti cominceranno a diventare pesanti. Lo zero a zero accontenta entrambe le contendenti che possono ora preparare le ultime partite di andata in serenità. La Giana tornerà in campo sabato in trasferta per affrontare la Virtus Verona mentre la Pergo sarà impegnata sempre sabato al Voltini contro il Renate. La cronaca della partita. Al 2’ minuto di gioco insidiosa la Pergolettese, ma Anelli sciupa clamorosamente davanti a Moro. Al 9’ risposta della Giana con una conclusione di Stuckler, ma Cordaro non si lascia sorprendere. Al 30’ bel tiro di Caferri, la palla esce di pochissimo. Al 1’ della ripresa gran tiro di Montipò e altrettanto bella risposta del portiere cremasco che devia la sfera in calcio d’angolo. Al 12’ bolide di Parker e Moro fa buona guardia. Al 29’ espulso Ferri (nella foto) per doppia ammonizione. Non succede più nulla.

GIANA ERMINIO-PERGOLETTESE 0-0

Raffaele Sisti