Girone A: oggi il presidente scoprirà le carte. Crisi di risultati, il Lumezzane esonera Franzini

LUMEZZANE (Brescia)Il Lumezzane ha deciso "con rammarico" di esonerare Arnaldo Franzini. La dura legge dei risultati ha sancito la conclusione anticipata (e per molti versi inattesa) del felice rapporto tra l’allenatore piacentino e la società valgobbina. Un connubio iniziato ormai più di tre stagioni fa dall’Eccellenza e che, grazie a due campionati vinti di fila, ha riportato i rossoblù tra i professionisti. Lo scorso anno la matricola valgobbina è riuscita a centrare quei playoff che rappresentavano l’obiettivo dichiarato del torneo in corso. Purtroppo il Lumezzane è incappato in una serie negativa (la vittoria manca ormai da nove partite e il “Saleri” è diventato tabù per la squadra di casa) che lo ha spinto lontano dagli spareggi promozione, facendolo scivolare a due soli punti dai playout. Una posizione delicata che ha indotto il presidente Andrea Caracciolo a cercare nuove soluzioni.Lo stesso Franzini, dopo la sconfitta che si è rivelata fatale in casa dell’AlbinoLeffe, aveva ammesso che la gara successiva con il pericolante Caldiero sarebbe stata decisiva. Sarà determinante per la risalita dei rossoblù e non più per permettere al tecnico di conservare il posto sulla panchina che lo ha visto protagonista per 144 partite. Il buio tunnel della crisi ha posto fine ad una collaborazione che sembrava solidissima ed ora si cerca di scoprire chi sarà il tecnico che avrà il compito di risolleva le sorti del Lumezzane e di condurlo alla salvezza. Insieme a Franzini sono stati sollevati dall’incarico anche il vice allenatore Andrea Lussardi e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. Oggi, nel primo pomeriggio, il presidente Caracciolo e il ds Pesce faranno il punto della situazione. Sarà l’occasione giusta per individuare l’allenatore che potrà prendere il posto di mister Franzini, costretto ad arrendersi davanti ai risultati negativi che hanno accompagnato i rossoblù negli ultimi mesi. Serve una svolta per porre fine a questo trend negativo, la dirigenza valgobbina l’ha individuata decidendo di cambiare la guida tecnica.

Luca Marinoni