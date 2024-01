Girone A. Santangiolese ferita contro il Ca’ Gallo

La Seconda categoria riparte dalla prima giornata del girone di ritorno e lo fa oggi con in programma tutte le otto partite. Nel girone A spiccano match d’alta classifica e gare importanti per uscir fuori dalla zona pericolante.

Il commento sul campionato è del diesse della Viridissima Marco Smacchia: "Come avevo già pronosticato in precedenza, è un campionato molto equilibrato con buone squadre, comunque nel girone di ritorno ci possono essere delle sorprese: diverse squadre si stanno riprendendo, ci sono tante buone compagini che possono ambire alla vittoria finale. In questo momento abbiamo davanti il Macerata Feltria e dietro il Carpegna. Noi dell’Apecchio abbiamo perso lungo dei pezzi da novanta per via di infortuni. Via via ho visto tante buone squadre, anche l’Apecchio ha giocato alla pari con tutte e tutte ci dicono che giochiamo un bel calcio. Manca la squadra che ‘spacca ‘ il campionato , potrebbe essere il Macerata Feltria, ma anche questa squadra una settimana fa ha faticato contro l’ultima in classifica".

Le partite odierne. Avis Sassocorvaro-Vis Canavaccio. Si gioca al comunale di Mercatale di Sassocorvaro alle ore 14,30. Arbitro Giulia Rupoli di Pesaro. Casinina Calcio-Carpegna. Il comunale di Casinina ospita una gara molto sentita, con gli ospiti desiderosi di portare a casa un buon risultato al fine di tenersi se non migliorare l’ottima posizione di classifica (secondo posto). Calcio d’inizio ore 14,30. Arbitro Andrea Bindella di Pesaro. Olympia Macerata Feltria-Tavernelle. Partita importante per la capolista che si dovrà misurare con una squadra che vuol riscattarsi dalla battuta d’arresto casalingo con il Cà Gallo. Qui si gioca alle ore 15. Arbitro Andrea Santoro di Pesaro. Piandirose-Atletico Luceoli. Si gioca al Comunale ‘La Palazzina’ di Sant’Ippolito alle ore 14,30. Arbitro Luca Morici di Pesaro. S.Cecilia Urbania-Frontonese. Sarà il Comunale di Urbania a ospitare questa gara che avrà inizio alle ore 14,30. Arbitro Matteo Grossi di Pesaro. Santangiolese-Ca’ Gallo. I padroni di casa allenati da mister Martinelli vorrebbero riscattarsi dalla sconfitta casalinga con il Carpegna, di contro il Cà Gallo cerca la continuità. Si gioca al ‘Ceccarini’ di Sant’Angelo in Vado alle ore 14,30. Arbitro Roberto Bacchiani di Pesaro. Valfoglia Tavoleto- iandimeleto. Inizio gara alle ore 14,30 a Comunale di Tavoleto. Arbitro Isalj Ramadani di Pesaro. Viridissima Apecchio- Schieti. La squadra del presidente-giocatore Stefano Pierotti punta al risultato pieno ma lo Schieti con l’avvento di mister Pessina sta cercando di rimediare alla sua precaria posizione di classifica (ultima e senza vittorie) e quindi è una gara dove nulla è scontato. Arbitro Servet Lajla di Pesaro.

La classifica. Olimpia Macerata Feltria 31 punti, Carpegna 29, Vis Canavaccio 26, Ca Gallo 24, Tavernelle e Atletico Luceoli 23, A.Sassocorvaro 21,V:Apecchio 20, Santangiolese 19, Casinina e Frontonese 18, Tavoleto 15, Santa Cecilia e Piandirose 14, Schieti 4.

Amedeo Pisciolini