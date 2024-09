Girone B. Desenzano e Varesina. Sono prove di fuga

Nel girone B a comandare sono per il momento a quota 10 punti il Desenzano e la Varesina. I bresciani sbancano infatti per 4 a 1 il Gianni Brera di Pero, che sta ospitando le partite dell’Arconatese, finora a secco di punti. Le fenici invece a Trezzo sull’Adda superano per 3 a 1 il Sangiuliano City nel big match di questa quarta giornata, mandando un messaggio forte alle dirette rivali per la C. Incalza ad un’incollatura la coppia composta da Ospitaletto e Sant’Angelo, seppure reduci da esiti differenti al termine dei propri incontri. Gli orange bresciani espugnano per 4 a 3 il campo della Casatese Merate, raggiungendo così i rossoneri barasini fermati invece in dalla Pro Palazzolo, per 3 a 1. La Pro Sesto grazie alla marcatura di Clerici supera di misura in trasferta il Magenta. "L’aspetto positivo è stato difendere e combattere tutti insieme ed avere un atteggiamento umile verso l’avversario. Questo secondo me è poi un buon motivo su cui costruire per il prosieguo" le parole del tecnico della Pro Sesto Daniele Angellotti dopo il match. Il Breno mette a segno uno dei colpacci di giornata, sconfiggendo tra le mura amiche il Chievo Verona (2-0). Sconfitta al Provasi anche per la Castellanzese superata dal Club Milano sempre per 2-0, coi gol di Foschiani e Cattaneo. In casa cade anche la Nuova Sondrio con la Folgore Caratese (1-2). Pareggi tra Fanfulla e Ciliverghe (a reti inviolate) e tra Vigasio e Crema, con un 2-2 pirotecnico.

RISULTATI (Quarta giornata): Arconatese - Desenzano 1-4, Breno - Chievoverona 2-0, Casatese - Ospitaletto 3-4, Castellanzese - Club Milano 0-2, Fanfulla - Ciliverghe 0-0, Magenta - Pro Sesto 0-1, Nuova Sondrio - Folgore Caratese 1-2, Palazzolo - Sant’Angelo 3-1, Sangiuliano City - Varesina 1-3, Vigasio - Crema 2-2.

CLASSIFICA: Desenzano, Varesina 10 punti; Ospitaletto, Sant’Angelo 9; Breno, Palazzolo, Pro Sesto 7; Castellanzese, Ciliverghe, Club Milano, Folgore Caratese, Magenta 6; Vigasio 5; Chievo, Sangiuliano City 4; Casatese, Crema 3; Fanfulla 2; Nuova Sondrio 1; Arconatese 0.

Luca Di Falco