Girone B. Folgore-Ospitaletto sfida per la leadership

È Verano il campo centrale della 32esima giornata del girone B di Serie D. E forse di tutta la categoria. Si gioca in Brianza la partita più importante della domenica tra la capolista Ospitaletto e la più immediata inseguitrice staccata di appena tre lunghezze. Obiettivo della Folgore Caratese agganciare la regina del campionato e coronare un lunghissimo inseguimento iniziato praticamente nel girone di andata. Carte bollate, avvocati e ricorsi al Coni hanno caratterizzato le ore precedenti il match visto che a metà settimana la Lega Nazionale Dilettanti aveva notificato alla Folgore Caratese l’obbligo di disputare a porte chiuse la gara più importante dell’anno, sanzione che si riferiva ancora ai fatti del match di dicembre col Club Milano.

Da due turni di squalifica del campo, in Appello si era scesi a uno, l’immediato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ha congelato nuovamente la squalifica che sarà discussa il prossimo 9 aprile. Quindi porte aperte e probabilissimo sold-out dell’impianto di Verano Brianza. Ma dietro le inseguitrici premono (e tifano Folgore o, al massimo, per un pareggio). La Pro Palazzolo terza a -1 dagli azzurri e a -4 dai bresciani ospita un Magenta che sta lottando per rimanere in categoria. Paloschi & C. godono di ottima salute, sono di rincorsa e hanno da qui alla fine un calendario abbastanza agevole, ma guai sottovalutare le squadre a rischio specie tra marzo e aprile. Lo stesso dicasi per la Varesina, quarta, opposta al Ciliverghe in lotta per evitare i playout. Tra tutte, chi ha la domenica forse più morbida è il Desenzano, ma a -6 dalla vetta, contro un Club Milano relativamente tranquillo. Non c’è solo la questione primo posto. L’Arconatese si gioca le chance residue di restare in D e ospita il Sondrio, il Fanfulla punta tutto sul fattore “Dossenina“ contro una Pro Sesto a metà classifica, mentre la Castellanzese è di scena a Breno.

