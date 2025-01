GIRONE B. La capolista Belvedere fa visita al San Miniato. L’Atletico Maremma se la vedrà con l’Albinia

PROMOZIONE

Nella diciannovesima giornata del girone B di Promozione, la capolista Belvedere sarà impegnata in terra pisana col San Miniato Basso. L’undici grossetano ha nove punti di vantaggio sulle seconde, Atletico Maremma e Massa Valpiana. I rossoverdi dell’Atletico allenato da Fabio Lorenzini tornano a giocare fra le mura amiche e al Combi di Albinia se la vedrà con la Geotermica, in lotta per uscire dalla zona playout. L’undici massetano di Manuel Madau, invece, all’Elmi di Massa Marittima se la vedrà con i Colli Marittimi, squadra pericolosa e da affrontare con grande attenzione e concentrazione. Infine, per quel che riguarda l’Invictasauro, la compagine allenata da Pedone, alla ricerca di punti salvezza, sarà impegnata a Firenze sul terreno di gioco de "La Trave" dove affronterà il forte Centro Storico Lebowski, quarto in classifica. Il programma: C. S. Lebowski-Invictasauro, Massa Valpiana-Colli Marittimi, Atletico Maremma-Geotermica, San Miniato Basso-Belvedere. Classifica: Belvedere 47, Atletico Maremma e Massavalpiana 38, C.S. Lebowski 31, Saline 28, Cerbaia e Montelupo 26, Colli Marittimi 25, San Miniato Basso 22, Castelfiorentino United e Atletico Piombino 20, Ginestra Fiorentina e Geotermica 17, Invictasauro 13, San Miniato Romaiano 11, Armando Picchi 8.