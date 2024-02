Girone D. Il Victor ospita il Carpi e prova a rialzare la testa

Rimettersi in piedi in fretta e proseguire la corsa. E sa che per farlo c’è un ostacolo bello grosso da superare il Victor San Marino che questo pomeriggio ad Acquaviva se la vedrà con il Carpi. Avversario di lusso, seconda forza del campionato e un seguito di tifosi sul Titano oggi importante. Insomma, la squadra di mister Serpini sarebbe capace di fare paura a chiunque. Per numeri e ambizioni. Il piccolo Victor che a lungo è stato davanti agli emiliani in classifica, in questa stagione ha abbondantemente dimostrato di non soffrire di timori reverenziali. Ma ultimamente la squadra di mister Cassani deve piuttosto fare i conti con se stessa. Nelle ultime settimane capitan Sabba e compagni sembrano aver perso il brio dei giorni migliori. E da questo punto di vista le questioni societarie dell’ultimo periodo di certo non aiutano a rasserenare gli animi. Sul campo i titani sono reduci da due sconfitte consecutive contro San Giuliano City e Corticella. Fuori dal campo, dopo l’annuncio del passaggio di proprietà alla Global Service di Emiliano Montanari qualcosa sembra essersi incrinato nella conclusione della trattativa. Una questione, in primis economica, ancora tutta da decifrare tra la vecchia e la nuova proprietà. Messe da parte le vicende societarie, almeno per oggi, il Victor resta concentrato esclusivamente sul Carpi. A mister Cassani il compito di cercare di isolare la squadra e farla tornare quella bella e sorprendente realtà che sin qui è stata capace di semprendere tutti nei quartieri nobili della classifica. Quei quartieri in cui la lotta si fa sempre più accanita sulla strada che porta verso la serie C e dove non è davvero possibile perdere nemmeno un colpo.

Serie D. (24ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Imolese, Corticella-Aglianese, Fanfulla-Progresso, Lentigione-Mezzolara, Pistoiese-Forlì, Prato-Certaldo, Sant’Angelo-Sammaurese, Sangiuliano City-Ravenna, Victor San Marino-Carpi.

Classifica: Ravenna 46; Carpi 43; Victor San Marino, Corticella, Forlì 42; Lentigione 40; Aglianese 36; Sangiuliano City 34; Imolese 33; Sammaurese, Fanfulla 31; Prato 30; Pistoiese 28; Sant’Angelo 26; Progresso 24; Borgo San Donnino, Mezzolara 16; Certaldo 14.