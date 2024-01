GIRONE D. In testa il Ravenna non fa sconti

Conferma del Ravenna in testa, che non fa sconti alla Pistoiese, ma non molla alle sue spalle nemmeno la Victor San Marino. Ed è pronto ad approfittare di eventuali passi falsi il Corticella.

I risultati: Borgo San Donnino-Aglianese 0-1, Certaldo-Sammaurese 0-1, Fanfulla-Victor San Marino 0-1, Forlì-Progresso 2-0, Imolese-Mezzolara 1-0, Pistoiese-Ravenna 0-3, Prato-Carpi 2-1, Sant’Angelo-Corticella 1-4, Sangiuliano City-Lentigione 1-1.

La classifica: Ravenna 39; Victor San Marino 36; Corticella e Forlì 34; Lentigione 31; Carpi 30; Imolese e Pistoiese 27; Aglianese, Fanfulla e Sammaurese 24; Prato e Sangiuliano City 23; Sant’Angelo 22; Progresso 17; Mezzolara 13; Certaldo 11; Borgo San Donnino 10.