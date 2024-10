Girone D. San Marino colpito tre volte e affondato

San Marino

SAN MARINO (3-4-3): Branduani; Mambelli, Maggioli, Biguzzi (17’ st Tenkorang); Urbinati (12’ pt Lomolino), Toure (24’ st Zammarchi), Pasa, Arcopinto; D’Agostino, Giometti (17’ st Mereghetti), Di Lauro. A disp.: Rinaldini, Lazzeri, Miglietta, Tosi. All.: Emmanuel Cascione.

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Videtta (6’ pt Galliani), Conson, Diana; Giusti (17’ st Preci), Remedi, Marino, Limberti; Marigosu (6’ st Rossi); Moreo (33’ st Barbuti), Magazzù (20’ st Romairone). A disp.: Ricco, De Ferdinando, Girgi, D’Amato. All.: Marco Mariotti.

Arbitro: Francesco Aureliano di Rossano. Assistenti: Federico Luccisano di Taurianova e Paolo Roselli di Avellino.

Reti: 2’ pt Giusti, 18’ pt Remedi, 37’ st Barbuti.

Note - Angoli 5-5. Ammoniti: Moreo, Diana, Arcopinto. Espulsi: 28’ st Pasa per doppia ammonizione. Recupero: 3’ pt e 4’ st.

Sotto di due gol dopo 18 minuti e con un uomo in meno nel finale, quando arriva anche il tris degli avversari. Turno infrasettimanale da dimenticare per il San Marino che ad Acquaviva lascia tutto al Prato in una gara nella quale i biancazzurri non sono di certo riusciti a lasciare la propria impronta. Gara che si mette da subito in salita per i titani. Che vanno sotto dopo appena due giri di lancette. La deviazione di Giusti è vincente sul suggerimento arrivato da Diana. Nei successivi dieci minuti sia Cascione che Mariotti sono già costretti a fare alzare qualcuno dalla panchina. Ad alzare bandiera bianca per infortunio sono Videtta e Urbinati. Il gol pronti via non ha sfamato il Prato che, al minuto 18, è capace di ripetersi. Dopo una palla persa da Arcopinto, Marigosu lancia Marino, cambio di gioco per Limberti ed è raddoppio ad opera dell’ex Rimini, Remedi. I toscani sono in controllo e al 33’ collezionano una doppia occasione: Magazzù e Galliani tentano il tiro. Ne nasce un angolo, sui cui sviluppi calcia Marino, che conclude alto. In chiusura di frazione si vedono anche gli uomini di mister Cascione, con il colpo di testa di Pasa che al 42’ chiama ad un super intervento Fantoni. Pasa che, a un quarto d’ora dalla fine, rimedia il secondo giallo e finisce la sua gara da ex in anticipo. A chiuderla ci pensa Barbuti.