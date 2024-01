Giudice sportivo. Arbitro aggredito e scortato dalla polizia. Abbadiense sanzionata

Partita sospesa al 10’ della ripresa e l’arbitro si rifugia nello spogliatoio da dove chiama le forze dell’ordine che lo scortano alla propria auto: è in sintesi quanto si legge nel referto della partita Abbadiense-Sarnano di Seconda categoria. "Tale aggressione è consistita in spintoni ripetuti tanto da far perdere l’equilibrio al direttore di gara da parte della panchina locale (dirigenti e calciatori non identificati), tanto da costringere l’arbitro ad abbandonare il terreno di gioco e a rientrare nei propri spogliatoi". Il giudice sportivo ha comminato una multa di 350 euro all’Abbadiense, ne ha squalificato due giocatori: per quattro turni Crovace, "per averlo spintonato e insultato" e uno per Marrocchi. Infine all’Abbadiense è stata inflitta la perdita della gara 0-3 con il Sarnano.

In Eccellenza fermati per un turno Sopranzetti (Sangiustese), Bugaro e Patrizi (Osimana), Giorgio Pagliari e Tortelli (Maceratese). In Promozione mano pesante su Elpidiense Cascinare (100 euro di multa) e Appignanese (250 euro di multa "per espressioni intimidatorie verso la terna e per il lancio di due bottiglie d’acqua verso l’assistente dell’arbitro senza essere colpito"). Tre turni: Ciaramitaro (Elpidiense Cascinare). Due turni: Cuccù e Massi (Elpidiense Cascinare). Un turno: Argalia (Appignanese), Bachaggour (Palmense), Marcoaldi (Rapagnanese). Squalificati fino al 31 gennaio i tecnici Diamanti dell’Elpidiense e Buratti del Trodica, fino al 17 Santoni del Potenza Picena e fino al 24 gennaio Cantatore dell’Appignanese.

Prima categoria. Due giornate: Lorenzetti (San Claudio), Mosca (Montecassiano). Un turno: Pacini e Ulissi (Camerino), Ciamarra, Lambertucci (Urbis Salvia), Tittarelli (Cingolana), Santagata (Montecosaro), Di Girolamo (Falcor)