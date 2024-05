Calcio Terza categoria. La Junior Cervia chiede strada Domani derby Sporting-Villanova

Iniziano oggi i playoff di Terza Categoria con le tre partite del girone A e proseguiranno domani con quelle del girone B. Già in semifinale la seconda di ogni raggruppamento, il Mezzano – fresco vincitore della Coppa di Terza – e la Pro Loco Reda che aspettano le peggio classificate, al termine della stagione regolare, vittoriose in questi quarti di finale. Si gioca in gara secca, con supplementari in caso di parità al 90’: in caso di ulteriore parità passerà la formazione meglio classificata al termine della stagione regolare. Per quel che riguarda il girone A occhi puntati sul campo ’Villamarina Pantani’ di Villamarina di Cesenatico dove oggi, in anticipo (si gioca infatti alle 15,30) scende in campo, come padrone di casa, lo Junior Cervia che ospita i forlivesi del Carpinello. È la sfida tra le formazioni del gruppo più vicine in classifica: 5ª contro 6ª, divise in campionato da soli 2 punti: le due squadre si sono affrontate proprio all’ultima di campionato e si sono imposti i cervesi 1-0 in casa dei rivali, mentre all’andata, vinsero 2-1 i forlivesi. Completano il quadro di oggi i favoriti Coyotes sull’Atlas (nella foto Salvatore Miroddi) e la Compagnia dell’Albero con la Polisportiva Camerlona. Domani i tre quarti di finale del girone B. Terza Categoria, quarti playoff (ore 16,30).

Girone A: C. Albero-Pol. Camerlona, Coyotes-Atlas, Junior Cervia-Carpinello (Campo Villamarina Pantani a Villamarina di Cesenatico, ore 15,30). Già in semifinale: Mezzano.

Girone B (domani): Sporting Lugo-Villanova, Prada-Biancanigo, Lugo-Giovecca. Già in semifinale: Pro Loco Reda.

u.b.