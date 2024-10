Salvezza Il Corticella ci prova con il Riccione

CASTEL MAGGIORE

Progresso, se ci sei batti un colpo! Ha bisogno come il pane di un risultato positivo il team di Castel Maggiore guidato da Davide Marchini.

I rossoblù sono l’unica squadra del girone D di Serie D a non essere ancora riusciti a muovere la classifica e, a causa delle quattro sconfitte rimediate in altrettante partite di campionato, la casella dei punti raccolti recita, purtroppo, ancora il numero zero. Sia chiaro, trovandoci solamente alla quinta giornata c’è tutto il tempo per risalire la china, resta però il fatto che serve al più presto una svolta positiva per evitare di perdere troppo contatto con la zona salvezza. In questi quattro ko patiti contro Sasso Marconi, Tuttocuoio, Pistoiese ed Imolese, in casa Progresso sono emerse chiaramente alcune difficoltà legate alla fase difensiva (sette gol subìti), ma anche e soprattutto a quella offensiva (un solo gol all’attivo, peraltro arrivato alla prima giornata).

Ma, statistiche a parte, è lecito affermare che servirà una prestazione praticamente perfetta oggi, a Selleri e compagni, per trovare il primo risultato utile di questa stagione.

Alle 15, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, scenderà il Piacenza, una delle corazzate di questo girone. Anche in casa biancorossa c’è una gran voglia di riscatto visto il recente pareggio interno contro il Lentigione. Il Progresso, però, dovrà pensare solo a sé stesso e a mettere in campo la classica prestazione tutto cuore e determinazione che si addice alle squadre affamate di punti salvezza.

