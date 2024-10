Arrivano i Portuali. "Montefano, presi due ceffoni. Serve il riscatto»

"Siamo attesi da una partita importante dopo una buona partenza e due ceffoni presi". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, guarda alla gara delle 15.30 di oggi quando i viola riceveranno la visita dei Portuali Dorica. Il Montefano era partito con il piede giusto vincendo con Tolentino e Urbino, ma poi sono arrivate le sconfitte con Fabriano Cerreto e con K Sport Montecchio Gallo.

"La squadra – spiega il presidente – sta cercando un suo equilibrio, considerando i tanti giocatori arrivati in estate e il nuovo allenatore. Noi siamo convinti della bontà delle scelte fatte e per questa ragione c’è fiducia per il futuro". In settimana la società ha tesserato il mediano Matteo Marzuillo, un 2004 che aveva iniziato la stagione ad Avezzano (Serie D) dove aveva giocato anche l’anno precedente, totalizzando 23 presenze e un gol. Il suo arrivo è molto recente e la sensazione è che non possa essere gettato subito nella mischia. Di certo l’allenatore Luca Manisera potrà fare affidamento per la prima volta sull’esperto portiere Simone David, il giocatore ha scontato la squalifica e la sua eventuale presenza tra i pali richiederà di schierare in mezzo al campo due under. È out Palmucci, mentre il difensore Postacchini dovrebbe essere a disposizione del tecnico.

Davide Candolfi, tuttofare dei Portuali Dorica, parla del match di oggi. "Il Montefano – dice – è una squadra compatta, formata da molti giocatori che sono lì da tanti anni e anche chi è entrato in corso d’opera lo ha fatto bene. Non a caso hanno centrato i playoff nella passata stagione. Siamo pronti ad ogni evenienza". La formazione anconetana è reduce dal pareggio interno con il Matelica. "Un risultato che ci soddisfa appieno considerando il valore degli avversari, siamo consapevoli che la continuità di risultati e rendimento faccia bene al morale".