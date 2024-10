Sporting-Rolo promette scintille. Derby inedito tra Masone e Bibbiano

Solo sfide Reggio-Modena nel primo turno d’ottobre (ore 15.30) del girone B di Promozione. Dopo le 6 sberle incassate dalla fuoriserie Atletic CdR Mutina a punteggio pieno dopo 5 match, il Castellarano prova a ripartire fra le mura amiche contro la Pieve Nonantola in uno scontro da play-off.

Sul neutro di Suzzara, la Riese attende il collaudato Castelnuovo Rangone, mentre la Sammartinese insegue il primo sorriso stagionale ricevendo il Ganaceto. Esordio sulla panchina del Baiso/Secchia per il trainer modenese Marco Santi che sfida i formiginesi dello Smile sul proprio sintetico. Infine il Campagnola deve guardarsi da uno United Carpi finora abbonato ai pareggi (4 segni "X").

Derby inedito nel girone A fra la matricola Masone e un Bibbiano/San Polo che è reduce da 7 punti nelle ultime 3 gare. Prova a confermarsi trasfertista la Bagnolese, reduce da due successi lontano dalle mura amiche, che affronta la Castellana Fontana rinforza dal giovane terzino mancino Simone Torri (2004), l’anno scorso al Montecchio e cresciuto nel vivaio del Parma. Nel piacentino anche il Vezzano che deve ripartire contro la Bobbiese.

Secondo derby consecutivo per Arcetana e Sporting Scandiano nella Serie A dei Dilettanti: i biancoverdi viaggiano a Fabbrico e potranno far esordire in mediana la new-entry Kashari (2004, ex Borgo San Donnino). Ex di turno il trainer arcetano Borghi.

Al "Torelli" i rossoblù si misurano col Rolo che domenica ha rotto il ghiaccio con le vittorie grazie alla tripletta siglata al bomber Habib, rientrato alla corte della Bassa proprio nell’ultima settimana di mercato.

Si ritrovano a campi invertiti Correggese e Terre di Castelli dopo la finale play-off dello scorso maggio vinta (3-2) dai modenesi che ora presentano in difesa l’ex di turno Gigli.

In Prima categoria big-match all’ex Sporting per la FalkGalileo che va all’assalto della battistrada Solierese, avanti di due lunghezze. Punti già pesanti nel derby del "Valeriani" fra Rubierese e Povigliese, mentre l’Atletic Progetto Montagna deve muovere la classifica contro il Guastalla.

Testacoda nel girone E di Seconda categoria fra un Montecavolo ancora al palo e la Borzanese che ha iniziato con un tris di hurrà, mentre lo United Albinea viaggia a Sassuolo per difendere il primato contro la Consolata. Obiettivo riscatto nel sentito derby fra Roteglia e Carpineti. Sul neutro di Castelnovo Sotto, visto che il manto del perfetto campo di casa è sotto l’ormai abitale trattamento, la Virtus Calerno tenta lo sgambetto alla capolista Novellara ancora a punteggio pieno.

Dopo 3 hurrà in stecca sempre per un 1-0 la regina Sporting Cavriago (Terza categoria) attende l’imprevedibile Collagna.

Il menu

Eccellenza

Correggese (7)-Terre di Castelli (6); Fabbrico (4)-Arcetana (2); Sporting Scandiano (2)-Rolo (5).

Promozione

Girone A: Bobbiese (10)-Vezzano (8); Castellana Fontana (10)-Bagnolese (6); Fidenza (3)-Boretto (7); Fornovo Medesano (7)-Montecchio (8); Luzzara (4)-Sorbolo Biancazzurra (8); Masone (6)-Bibbiano/San Polo (10).

Girone B: Campagnola (5)-United Carpi (4); Castellarano (10)-La Pieve Nonantola (8); Sammartinese (3)-Ganaceto (10); Smile (5)-Baiso/Secchia (2); Riese (11)-C.Rangone (8) a Suzzara.

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (4)-Cervo (2); Quattro Castella (9)-Marzolara (5); Real Sala Baganza (1)-Barcaccia (0).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (0)-Guastalla (4); Campeginese (1)-Virtus Libertas (7); Campogalliano (4)-Daino S.Croce (3); FalkGalileo (7)-Solierese (9); Madonnina (1)-Boca Barco (6); Original Celtic Bhoys (2)-Virtus Correggio (6); Rubierese (4)-Povigliese (5).

Seconda categoria

Girone D: Fc 70 (0)-Rubiera (5); Reggiolo (2)-S.Ilario (7); Santos 1948 (2)-S.Prospero Correggio (5); Saxum United (2)-Reggio Calcio (3); Virtus Bagnolo (1)-Virtus Mandrio (7) ore 17.30; Virtus Calerno (4)-Novellara (9) a Castelnovo Sotto.

Girone E: Casalgrandese (6)-Boiardo Maer (7); Consolata (1)-United Albinea (9); Eagles Ancora (0)-Celtic Cavriago (7); Montecavolo (0)-Borzanese (9); Puianello (1)-Real Casina (1); Roteglia (3)-Carpineti (6).

Terza categoria

Cadelbosco (6)-Coviolo (4); Felina (4)-Biasola (6); Fogliano (3)-Vetto (4); Plaza Montecchio (4)-Rivalta (3); Ramiseto/Ligonchio (1)-Gatta (6); Sporting Tre Croci (5)-Amici di Davide (3); Sporting Cavriago (9)-Collagna (3).