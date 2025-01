Giudice sportivo dilettanti e mercato. Fabriano ricorre contro l’Urbino: contesta la squalifica di un atleta

Mauro Antonioli (ex Ravenna in serie D) è il nuovo tecnico della Vigor Senigallia, sostituisce il dimissionario Aldo Clementi.

La gara Portuali Calcio Ancona-Sangiustese che era in programma sabato scorso sarà recuperata mercoledì 15 gennaio alle 18.

Il Fabriano Cerreto ha preannunciato reclamo per la gara di domenica scorsa con l'Urbino vinta da quest’ultimi (1-4), la motivazione sembra che sia quella dell’impiego di un calciatore che era stato precedentemente squalificato in una gara giovanile (Juniores). L’Urbino si dice tranquillo in quanto la squalifica doveva essere scontata nella stessa categoria. Per adesso il risultato, come da prassi, non è stato omologato.

Il Giudice Sportivo ha sanzionato l’Osimana (Eccellenza) con 3.000 euro di ammenda e l’obbligo di disputare le prossime due gare interne a porte chiuse l’Osimana. In tema di multe anche la Viridissima Apecchio (Prima categoria girone A) è stata sanzionata di 200 euro.

Causa impraticabilità del campo e visti gli accordi societari il Comitato (Delegazione di Pesaro-Urbino) ha disposto che la gara Valfoglia Tavoleto-Piandimeleto campionato Seconda categoria girone "A", 15ª giornata di andata, in programma sabato 11 gennaio alle ore 14.30 venga invertita dove il Piandimeleto gioca in casa, stessa ora e stessa data.

Il Fabriano Cerreto (Eccellenza) di mister Gastone Mariotti ha ingaggiato l’attaccante Federico Palmieri (classe 1995) ex Sangiustese e Montegranaro.