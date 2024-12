Giudice sportivo. Offende l’arbitro: Zinani out 4 gare

Sospiro di sollievo per lo Sporting Scandiano. In Eccellenza il giudice sportivo ha respinto il reclamo della Virtus Castelfranco, ultima della classe ancora al palo, che aveva chiesto la ripetizione della gara giocata due settimane fa per presunto errore tecnico dell’arbitro in occasione dell’ammonizione del portiere Antonioni al 1’ di gioco per fallo di mani fuori area. I modenesi chiedevano l’espulsione per chiara occasione da rete, ma nel suo supplemento di referto il signor Candela di Parma ha confermato il provvedimento di ammonizione perché si trattava di promettente azione d’attacco. Confermato così il risultato sul campo di 2-0 in favore dei rossoblù.

Ecco le ultime decisioni dell’anno prese dal giudice sportivo regionale in merito al turno pre-natalizio.

In Eccellenza 4 giornate a Giacomo Zinani (Vianese) per aver rivolte espressioni ingiuriose verso l’arbitro. Una gara a Contini (Brescello Piccardo), Lo Bello e Ziliani (Rolo), Sighinolfi (Vianese).

In Promozione una a Barozzi (Baiso/Secchia), Parmiggiani (Boretto), Crotti e Teggi (Masone), Caselli (Montecchio).

In Prima categoria multa di 120 euro alla Campeginese per intemperanze dei propri tifosi. Una giornata di stop a mister Pier Giorgio Campo (Virtus Libertas) per quinto giallo. Due gare a Frignani (Campeginese), Nasto (Guastalla). Un turno a Vogli (Barcaccia), Benatti e Tondelli (Campeginese), Marazzita (Daino S.Croce), Panaro (Povigliese) e Cavaliere (Virtus Libertas).

Allenatori e mercato. Il nuovo trainer dell’Atletic Progetto Montagna (Prima, girone C) è Antonio Grasso, ex Langhiranese, Ghiare, Palanzano e Atletico Bibbiano Canossa tra le altre. La società bismantovina a inizio novembre aveva interrotto il rapporto con Mattia Ferretti e fino a questo momento aveva traghettato la squadra il dirigente Luca Crovi. Grasso guiderà una squadra ultima con 7 punti al pari degli Original Celtic Bhoys che però hanno una partita disputata in più. All’Atletc arriva anche Riccardo Abbati, difensore del 2004, dal Baiso/Secchia.

Cambio anche nel girone E di Seconda: dopo le dimissioni di Umberto Salvati, la Casalgrandese ha ingaggiato Davide Mantovani. La squadra è nona con 16 punti, a +3 sui playout.