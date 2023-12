Giudice sportivo. Un fumogeno costa 400 euro, Semeraro ‘salta’ l’Arezzo

Una giornata di squalifica per Semeraro e 400 euro di multa. Così, ha sentenziato il giudice sportivo dopo l’ultima gara del girone d’andata che il Rimini al ’Neri’ ha giocato contro il Gubbio. Il terzino dei biancorossi, espulso nella ripresa, sarà costretto a saltare la prima gara del 2024, quella che sabato 6 gennaio il Rimini giocherà in casa dell’Arezzo. Il club, invece, dovrà pagare 400 euro a causa "al 28’ del secondo tempo – scrive il giudice sportivo – un fumogeno all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze". Restando nel campo delle multe, conto ben più salato per il Perugia (1.500 euro). Multa di 1.000 euro per la Lucchese, 600 euro per il Pescara, 500 per la Carrarese, 200 per il Sestri Levante e 100 per la Vis Pesaro. Nel girone B squalificati per un turno Gucher e Benassai della Lucchese, Ingrosso del Pineto, Eklu, Damiani e Settembrini dell’Arezzo, Forte del Sestri Levante, Palmieri della Carrarese e Zagnoni della Vis Pesaro.