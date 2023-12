GIUDICE SPORTIVO. Un turno a testa per Damiani e Mawuli. Contro il Rimini senza Settembrini Il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato 3 calciatori amaranto per un turno. Contro il Rimini mancheranno Settembrini, Damiani e Mawuli. Castiglia, Foglia e Bianchi giocheranno dal primo minuto, con Renzi e Lazzarini come alternative.