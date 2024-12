Giussano in semifinale. Blitz in Coppa a Settimo

Essere in corsa su due obiettivi. L’unica formazione brianzola che può dirlo è la Vis Nova, prima nel girone B di Promozione e ancora in lizza per la conquista della Coppa Italia di categoria che, giova ricordarlo, mette in palio un “posto“ in Eccellenza. E se per il campionato la strada è ancora lunga e le avversarie agguerrite (il Cantù San Paolo oggi è a -2, mordono il freno anche Lissone, Castello e Seregno), in Coppa il traguardo è molto vicino. Battendo in trasferta il Settimo la squadra allenata da Gabriele Raspelli si è guadagnata il pass per le semifinali. Ciò vuol dire che in ballo restano quattro squadre e tre gare che mancano al bersaglio grosso. Contro i milanesi, che viaggiano nei bassifondi del girone F ma hanno fin qui stupito in Coppa, è stato sufficiente un gol alla mezz’ora di Morotti che sfrutta una clamorosa indecisione dell’estremo portiere avversario per depositare la sfera in fondo al sacco. Nella ripresa il Settimo resta prima in 10 e poi in 9 così che le Lucertole possono amministrare senza patemi il vantaggio. Ora sulla strada della Vis Nova c’è il Pianico che mercoledì ha eliminato lo Sporting Brescia. Nell’altra doppia sfida (dalle semifinali c’è l’andata e il ritorno) se la vedranno Accademia Pavese e Zingonia Verdellino.