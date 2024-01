Gli amaranto alle prese con alcune assenze battono il Firenze Ovest. Biagi e Bennati decisivi. Punti d’oro per il Foiano

FIRENZE OVEST

0

FOIANO

2

FIRENZE OVEST: Daddi, Marseglia, Lazzeri (70’ Vanni), Marghi, Zefi, Ciofi, Piazza (56’ Diarra), Bartolozzi, Bourezza, Iaquinandi, Tassi (75’ Ermini).

All. Gardellin.

FOIANO: Lombardini, Sottili (76’ Baccani), Tenti, Cacioppini, Lombardi (32’ Fanetti), Bennati, Morasca (85’ Ferretti), Verdelli, Mazzi (67’ Bux) Biagi, Nannoni. All.: Zacchei.

Arbitro: Zangara di Palermo.

Reti: 6’ Biagi, 65’ Bennati.

FIRENZE – Una domenica quasi perfetta per il Foiano. Dalla trasferta fiorentina la squadra di Zacchei torna a casa con tre punti importanti, contro un Firenze Ovest quasi mai in partita. Al pronti e via, si nota subito il divario di passo della squadra di Zacchei nei confronti dei fiorentini. Dopo appena 6’ arriva il vantaggio per gli amaranto. Papera della difesa di casa, con il difensore di casa che si lascia beffare da Biagi che con sicurezza fulmina il portiere Daddi. L’Ovest accusa e stenta a reagire di fronte ad un Foiano che controlla senza nessun rischio. Nella ripresa la squadra di Zacchei riparte per chiudere il match e ci riesce al 65’ quando su azione da calcio d’angolo, Bennati raddoppia. Il Foiano esulta, l’Ovest sprofonda ancora giù in classifica.

G. Puleri