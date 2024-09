Gli anticipi. Il Fabbrico non va oltre lo zero a zero. Castellarano ok!

Finisce senza reti la gara d’Eccellenza tra Fabbrico (nella foto il portiere Raffaele de Prisco) e Gotico Garibaldina: i ragazzi di mister Siligardi salgono a quota 4 punti in quattro gare, frutto di un successo (col Rolo), un pareggio e due sconfitte. Nel prossimo turno sfida intrigante per i biancazzurri: andranno sul campo della Vianese per un derby che promette bene. In Promozione, oltre al Montecchio (articolo a lato), è sceso in campo il Castellarano che ha superato lo United Carpi 1-0 con rete di Saccani al 65’. Gli azulgrana continuano a non perdere: nelle prime quattro giornate ben tre vittorie ed un pareggio.

In Seconda categoria: nel girone D colpo esterno del Virtus Mandrio che supera 2-1 la Reggio Calcio. Non basta il vantaggio ai biancorossi con Bagni al 44’: nella ripresa remuntada gialloverde con Tulipano (61’) e D’Elia quasi allo scadere (88’). Nella prossima giornata Reggio Calcio ancora in casa col Santos, e Mandrio pronta ad ospitare il Reggiolo. Nel girone E grande vittoria del Carpineti con un roboante 3-2 a Sassuolo contro i padroni di casa della Consolata. Per i locali gol di Incerti al 30’ e di Dirodi al 38’ (rigore), ma gli appenninici si godono i tre punti grazie a Cristian Zannoni (5’), Corbelli (33’) e Devis Zannoni (60’).

Chiudiamo con la Terza: solo 1-1 tra Invicta Gavasseto (Bigi) e Coviolo (Mballo).