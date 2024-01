Gli arbitri. Al Città di Arezzo dirige Gemelli

Sarà la prima volta per il Rimini con Enrico Gemelli. Ma anche per l’Arezzo. Il fischietto della sezione di Messina è stato designato a dirigere i novanta minuti di sabato in Toscana. Allo stadio Città di Arezzo con lui ci saranno anche gli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Cristiano Pelosi di Ercolano. Quarto uomo

Edoardo Manedo Mazzoni di Prato. Le designazioni del girone B: Ancona-Virtus Entella (Fabrizio Pacella di Roma 2), Cesena-Olbia (Antonio Di Reda di Molfetta), Fermana-Carrarese (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa), Juventus Next Gen-Pescara (Niccolò Turrini di Firenze), Perugia-Lucchese (Domenico Mirabella di Napoli), Pineto-Gubbio (Gianluca Renzi di Pesaro), Sestri Levante-Pontedera (Davide Gandino di Alessandria), Torres-Recanatese (Mattia Caldera di Como), Vis Pesaro-Spal (Domenico Castellone di Napoli),